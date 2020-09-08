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В ДТП с пассажирской «Газелью» в Кабардино-Балкарии пострадали 15 человек 

ТАСС и ещё 8 2 часа назад
Пассажирская "Газель" попала в ДТП в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики, пострадали 15 человек. Об этом ТАСС рассказали во вторник в экстренных службах района.

"Это район города Баксана. Пассажирская "Газель" попала в ДТП, пострадали 15 человек, 14 доставлены в Баксанскую городскую больницу, один — в Республиканскую клиническую больницу Нальчика", — сказал собеседник агентства.

В свою очередь в региональном Минздраве сообщили о восьми госпитализированных.

"В данный момент с места ДТП эвакуированы восемь пострадавших — это предварительное число пострадавших. Все они доставлены в Баксанскую центральную районную больницу. Двое из них в тяжелом состоянии в реанимации, их готовят к переводу в Республиканскую клиническую больницу", — сообщила помощник министра здравоохранения региона Лилия Шомахова.

Ранее в ГУ МЧС по региону журналистам сообщили, что в 09:17 мск 8 сентября в дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступил звонок о том, что на 31-м километре федеральной трассы Прохладный — Баксан — Азау произошло столкновение пассажирской "Газели", автомобилей Niva и Mercedes. Как отмечалось, погибших в результате происшествия нет. На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС.
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Комментарии
ДТП , Видео , Минздрав РФ , МЧС , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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