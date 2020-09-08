"В данный момент с места ДТП эвакуированы восемь пострадавших — это предварительное число пострадавших. Все они доставлены в Баксанскую центральную районную больницу. Двое из них в тяжелом состоянии в реанимации, их готовят к переводу в Республиканскую клиническую больницу", — сообщила помощник министра здравоохранения региона Лилия Шомахова.