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Джигурда назвал имя женщины, которая была за рулём машины Ефремова 

News.ru и ещё 35 2 часа назад
Джигурда назвал имя женщины, которая была за рулём машины Ефремова
Фото: News.ru
За рулём джипа актёра Михаила Ефремова в момент смертельно ДТП сидела женщина. Об этом заявил Никита Джигурда, который пришёл к зданию Пресненского суда столицы поддержать артиста перед вынесением приговора.
Джигурда сообщил, что следствие упустило тот факт, что фото с места ДТП мелькает женская нога. Обувь на снимке чрезвычайно похожа на ту, в которой актриса театра «Современник» Дарья Белоусова провожала Ефремова на следственные действия. Доказательства того, что именно Белоусова была за рулём джипа, привёл и автоэксперт Юрий Макеев.
Актёра обвиняют в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека 8 июня в центре Москвы. В тот день его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, позже он умер в больнице. Прокурор попросила приговорить Михаила Ефремова к 11 годам лишения свободы.
Рассмотрение дела в суде началось 5 августа. Были допрошены несколько свидетелей и просмотрены видеозаписи с камер наблюдения. Пришедшие в суд свидетели обвинения и защиты давали противоречащие друг другу показания: первые утверждали, что видели Ефремова на водительском сиденье, последние говорили, что он сидел на пассажирском. Однако на видео свидетели защиты себя узнать не смогли.
Сам Ефремов в ходе слушаний своей вины не признавал, постоянно ссылаясь на то, что был очень пьян и поэтому ничего не помнит. Лишь в последнем слове актёр заявил, что признаёт свою вину, «если он действительно сделал это».
8 сентября суд должен вынести приговор Ефремову. Поддержать актёра приехали Гарик Сукачёв и Иван Охлобыстин, Михаил Горевой и Никита Высоцкий, писал NEWS.ru.
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Комментарии
ДТП , Jeep , Jeep Grand Cherokee , Михаил Ефремов , Никита Джигурда , Иван Охлобыстин , Юрий Макеев , Гарик Сукачев , Дарья Белоусова , Никита Высоцкий
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