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Суд указал на пьяное состояние Ефремова за рулем в момент ДТП 

Lenta.ru 2 часа назад
Суд указал на пьяное состояние Ефремова в момент ДТП
Фото: ТАСС
Пресненский суд Москвы, оглашая приговор по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, указал на его пьяное состояние в момент совершения преступления. Об этом сообщает РИА Новости.
Артист признан виновным по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения»).
Прокурор запросил для него 11 лет лишения свободы. На протяжении судебного процесса обвиняемый отрицал свою вину в гибели курьера Сергея Захарова, но на последнем заседании признал себя виновным.
Смертельное ДТП произошло вечером 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого погиб. Ефремов сначала покаялся в содеянном, а затем заявил, что ничего не помнит. Позже он объяснил признание вины в смертельной аварии похмельем. Артист находится под домашним арестом.
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