«Алкоголизм всегда с тобой»

Приговор актеру Михаилу Ефремову за пьяное ДТП объявят 8 сентября. Врач-нарколог Игорь Никифоров в интервью радио Sputnik высказал мнение о том, как побороть пьянство за рулем.

Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы огласит приговор актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве 8 июня. Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого впоследствии скончался в больнице. Ефремова задержали, в его крови обнаружен алкоголь. Прокуратура запросила для артиста 11 лет колонии.

Решение суда по этому делу может стать знаковым, поскольку привлечет внимание к проблеме пьянства за рулем. Врач-нарколог Игорь Никифоров в интервью радио Sputnik высказал мнение о том, что может эффективно подействовать на алкоголиков.

"Есть западный путь. Там отбивают у пьяных желание садиться за руль с помощью очень больших штрафов. Наверное, и нам надо рассмотреть вопрос о том, чтобы штрафы были внушительными. Когда человек отдает месячную или даже полугодовую зарплату за то, что его поймали за рулем с алкоголем в крови, тогда такой человек в следующий раз подумает, садиться ему за руль в таком состоянии или нет", — уверен нарколог.

Доказательством эффективности такой меры Игорь Никифоров считает поведение своих пациентов.

"Когда несколько лет назад начали сильно штрафовать, тогда значительно меньше людей стало садиться за руль в пьяном состоянии. Я сужу по своим больным. Сейчас большинство больных алкоголизмом за руль не садятся, когда выпили. Но все-таки то количество людей, которые это делают, еще остается высоким и приводит к страшным трагедиям вроде этой (ДТП с участием Ефремова, — ред.)", — пояснил нарколог.

При этом врач признает, что штрафы — это не окончательное решение проблемы употребления алкоголя за рулем. Выходом могло бы стать лекарство от алкоголизма, но его пока не изобрели.