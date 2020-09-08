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«Алкоголизм всегда с тобой». Нарколог о деле Ефремова 

РИА Новости 54 минуты назад
«Алкоголизм всегда с тобой»
Фото: © Depositphotos / itakdalee
Приговор актеру Михаилу Ефремову за пьяное ДТП объявят 8 сентября. Врач-нарколог Игорь Никифоров в интервью радио Sputnik высказал мнение о том, как побороть пьянство за рулем.
Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы огласит приговор актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве 8 июня. Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого впоследствии скончался в больнице. Ефремова задержали, в его крови обнаружен алкоголь. Прокуратура запросила для артиста 11 лет колонии.
Решение суда по этому делу может стать знаковым, поскольку привлечет внимание к проблеме пьянства за рулем. Врач-нарколог Игорь Никифоров в интервью радио Sputnik высказал мнение о том, что может эффективно подействовать на алкоголиков.

"Есть западный путь. Там отбивают у пьяных желание садиться за руль с помощью очень больших штрафов. Наверное, и нам надо рассмотреть вопрос о том, чтобы штрафы были внушительными. Когда человек отдает месячную или даже полугодовую зарплату за то, что его поймали за рулем с алкоголем в крови, тогда такой человек в следующий раз подумает, садиться ему за руль в таком состоянии или нет", — уверен нарколог.

Доказательством эффективности такой меры Игорь Никифоров считает поведение своих пациентов.

"Когда несколько лет назад начали сильно штрафовать, тогда значительно меньше людей стало садиться за руль в пьяном состоянии. Я сужу по своим больным. Сейчас большинство больных алкоголизмом за руль не садятся, когда выпили. Но все-таки то количество людей, которые это делают, еще остается высоким и приводит к страшным трагедиям вроде этой (ДТП с участием Ефремова, — ред.)", — пояснил нарколог.

При этом врач признает, что штрафы — это не окончательное решение проблемы употребления алкоголя за рулем. Выходом могло бы стать лекарство от алкоголизма, но его пока не изобрели.

"Первое, нам нужно лекарство, которое не позволило бы человеку попасть в зависимость от алкоголя, даже если он его принимает. А второе, еще нам нужно лекарство, которое излечивает человека от алкоголизма. У нас их сейчас нет. Алкоголизм мы лечим многими разными лекарствами. Мы можем вызвать ремиссию, человек не пьет какое-то время, но потом, если он снова начнет выпивать, то алкоголизм вернется. Второй раз алкоголизмом не заболеешь, он всегда с тобой. Нам надо изобрести лекарство, которое могло бы лечить алкоголизм, как мы лечим грипп, бронхит, пневмонию и так далее", — заключил Игорь Никифоров.

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ДТП , Статьи , Михаил Ефремов , Игорь Никифоров , Генпрокуратура РФ , ИА Sputnik
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