«Алкоголизм всегда с тобой»

"Есть западный путь. Там отбивают у пьяных желание садиться за руль с помощью очень больших штрафов. Наверное, и нам надо рассмотреть вопрос о том, чтобы штрафы были внушительными. Когда человек отдает месячную или даже полугодовую зарплату за то, что его поймали за рулем с алкоголем в крови, тогда такой человек в следующий раз подумает, садиться ему за руль в таком состоянии или нет", — уверен нарколог.
"Когда несколько лет назад начали сильно штрафовать, тогда значительно меньше людей стало садиться за руль в пьяном состоянии. Я сужу по своим больным. Сейчас большинство больных алкоголизмом за руль не садятся, когда выпили. Но все-таки то количество людей, которые это делают, еще остается высоким и приводит к страшным трагедиям вроде этой (ДТП с участием Ефремова, — ред.)", — пояснил нарколог.
"Первое, нам нужно лекарство, которое не позволило бы человеку попасть в зависимость от алкоголя, даже если он его принимает. А второе, еще нам нужно лекарство, которое излечивает человека от алкоголизма. У нас их сейчас нет. Алкоголизм мы лечим многими разными лекарствами. Мы можем вызвать ремиссию, человек не пьет какое-то время, но потом, если он снова начнет выпивать, то алкоголизм вернется. Второй раз алкоголизмом не заболеешь, он всегда с тобой. Нам надо изобрести лекарство, которое могло бы лечить алкоголизм, как мы лечим грипп, бронхит, пневмонию и так далее", — заключил Игорь Никифоров.