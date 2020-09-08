Восемь лет колонии: Ефремову вынесли приговор

Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима в рамках дела о смертельном ДТП. Кроме того, 56-летний актер обязан выплатить 800 тыс. рублей старшему сыну погибшего в аварии.

8 сентября, спустя ровно три месяца после резонансного ДТП с участием Михаила Ефремова на Смоленской площади, Пресненский суд Москвы огласил приговор заслуженному артисту России. За несколько дней до этого сам актер в ходе очередного заседания признал вину, а гособвинение потребовало для него 11 лет колонии общего режима. Ефремов же позднее выражал мнение, что его осудят на восемь лет колонии.

В день оглашения приговора актер прибыл в здание суда без вещей, держа в руках лишь папку с документами, передает kp.ru, — и собравшаяся заранее толпа встретила Ефремова криками в его поддержку. Одобрительными возгласами пришедшие поприветствовали и адвоката артиста Эльмана Пашаева , тогда как представитель потерпевших Александр Добровинский в Пресненский суд входил под нелестные отзывы.

Вскоре после начала заседания судья Елена Абрамова сообщила, что Ефремов был признан виновным «в совершении преступления, предусмотренного пунктом „а“ части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения — „Газета.Ru“)», передает РИА «Новости».

Она также подчеркнула, что артист так и не признал вину в рамках процесса, а лишь ссылался, что ничего не помнит о случившемся. Согласно судье, в ходе экспертизы было установлено, что в момент аварии джип Ефремова двигался со скоростью около 80-90 км/ч, при этом сам автомобиль был полностью исправен. Погибший в ДТП Сергей Захаров , заявили на суде, ПДД не нарушал и от столкновения уйти не имел возможности.

Параллельно у здания суда прошли задержания — в частности, в автозак, по информации СМИ, отправились некие «черные маги», трудившиеся над фотографиями Ефремова и Добровинского. Как сообщает ТАСС, они пытались сжечь чучело адвоката потерпевших.

Во время оглашения приговора стало известно, что суд не поверил стороне защите, настаивавшей, что артист во время ДТП находился на пассажирском сидении. Сам Ефремов в ответ на вопрос судьи, был ли он за рулем во время аварии, положительно кивнул. По словам Абрамовой, в автомобиле Ефремова были обнаружены отпечатки пальцев других людей, однако не на руле.

«Один отпечаток — на конверте, который лежал на сиденье автомобиля, второй и третий — на внешней стороне левой задней двери. Таким образом, установлено, что Ефремов в машине был один», — сказала судья.

Также она сообщила, что суд признал недостоверными показания всех свидетелей со стороны защиты Ефремова.

В итоге заслуженному артисту России назначили восемь лет колонии общего режима. Кроме того, ему необходимо выплатить 800 тыс. рублей старшему сыну погибшего.

Ефремову зачли в наказание время, проведенное под домашним арестом, поэтому ему предстоит провести в колонии семь лет и десять с половиной месяцев.

По словам журналистов, присутствовавших на заседании, сам Ефремов никак не отреагировал на приговор, а вот некоторые поклонники актера, узнав о восьми годах колонии, не смогли сдержать слез. Потерпевшие по делу о смертельном ДТП приговор обжаловать не будут.