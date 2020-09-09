"Со слов водителя, у управляемого им транспортного средства возникла неисправность тормозной системы, в результате чего большегрузный автомобиль совершил неконтролируемый откат и столкнулся с движущимися автомобилями, наезд на припаркованные транспортные средства, а также столкновение с опорой электрического освещения. В результате дорожного происшествия пострадавших не зарегистрировано, механические повреждения получили самосвал и 13 транспортных средств", — говорится в сообщении.