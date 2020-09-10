Трагедия в Китае: погибли блогерша из РФ и ее парень

29-летняя россиянка, блогер из Волгограда Дарья Канова трагически погибла в ДТП в Китае по вине пьяного водителя. Все произошло на острове Хайнань, в городе Хайкоу на автомобильном мосту «Эпоха».

Дарья и ее любимый молодой человек по имени Исаак ночью ехали на электроскутере, он за рулем, она в качестве пассажира, когда на мосту в скутер сзади на полном ходу врезалась попутная машина. Исаак и Дарья погибли на месте. Об этом 10 сентября сообщает интернет-портал V1.ru.

«Легковой автомобиль догнал электроскутер, а затем переехал пилота и его пассажирку. Прибывшие на место инцидента полицейские быстро выяснили, что водитель легковушки по имени Ван мертвецки пьян и не может стоять на ногах. Дарья и ее парень скончались от полученных травм до приезда медиков. Местная русская община пытается связаться с родственниками погибшей Дарьи для оформления документов по репатриации тела на родину», — сообщается в паблике «Плохие новости» ВКонтакте.

В Китае Дарья жила уже долгое время. Занималась бизнесом и вела блог с рассказами о жизни в этой стране.