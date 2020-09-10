Китайский аналог Aurus загорелся во время движения 

Китайский портал Autohome опубликовал фотографии представительского седана Hongqi H9, который загорелся на дороге во время движения. На снимках запечатлены последствия пожара: огонь успели потушить, однако автомобиль объят дымом, который валит из подкапотного пространства.

Причины произошедшего только предстоит выяснить: неизвестно, воспламенился ли седан сам, или это стало результатом столкновения с другой машиной. Экземпляр, фотографиями которого поделились журналисты, оклеен рекламными наклейками и, по всей видимости, принадлежал одному из дилеров.

Для H9 доступна турбочетвёрка 2.0 мощностью 252 лошадиные силы либо наддувный V6 3.0 (272 силы). Седан имеет посадочную формулу 2+2 с мультиконтурными «капитанскими» креслами второго с электрорегулировками, подогревом и вентиляцией. Для пассажиров предусмотрены планшеты, а перед водителем установлены 12,3-дюймовая панель приборов и аналогичный по размеру тачскрин мультимедиасистемы.

Hongqi H9

Производитель автомобилей для Компартии Китая, компания Hongqi (фактически, аналог российского Aurus), выпустила гражданскую версию H9 летом этого года. Цены на модель на местном рынке начинаются от 330 тысяч юаней, то есть она стоит на треть дешевле немецких конкурентов — удлинённых Mercedes-Benz E-Класса (от 430 тысяч юаней) и BMW 5-Series (от 427 тысяч юаней).

У H9 также есть удлинённая версия с приставкой «+» по цене от 600 тысяч юаней (шесть миллионов рублей) — это в три раза дешевле седана Aurus Senat (от 18 миллионов рублей).