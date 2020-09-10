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Страшное ДТП: российский блогер и ее парень погибли 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
Страшное ДТП: российский блогер и ее парень погибли
Фото: соцсети
Блогер из Волгограда Дарья Канова и ее молодой человек погибли в Китае в ДТП с участием пьяного водителя. Об этом сообщает V1.ru.
По данным издания, инцидент произошел 5 сентября на мосту «Эпоха» в городе Хайкоу. Машина под управлением пьяного водителя врезалась в молодых людей, которые ночью ехали по мосту. Канова и ее молодой человек скончались на месте происшествия до приезда медиков.

«Тело Даши до сих пор находится в Китае. Сейчас делается все возможное, чтобы помочь родственникам забрать ее на родину и похоронить в Волгограде», — рассказали друзья погибшей.

Дарья Канова работала в Китае и вела блог о жизни в этой стране.
«Рамблер» писал, что ранее вице-мисс конкурса красоты «Чита-2019» Татьяну Дербину сбил мотоцикл во время нелегальных заездов на спортбайках. Девушка появилась на дороге в попытке снять красивое видео.
ДТП , Татьяна Дербина
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