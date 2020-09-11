К Ефремову в изоляторе началось паломничество 

«Сотрудники изолятора говорят, что к Ефремову началось паломничество, простые люди несут передачи, одна бабушка принесла пирог собственного приготовления, но ничего этого в СИЗО принять не могут: за несколько дней месячный лимит в 30 ккилограмм на передачи Михаил уже исчерпал. Сам он просил передать, что у него всё нормально, он ни в чём не нуждается», — сказал он.

Иванов также рассказал, что Ефремов переведен из карантинной камеры в обычную четырехместную. В камере есть холодильник и телевизор.

Как напоминает НСН, суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима. До вступления приговора в силу артист будет находиться в СИЗО. После первой ночи в изоляторе артист признался журналистам, что рассчитывал на более мягкое наказание, а адвокат его просто подставил.