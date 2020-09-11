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К Ефремову в изоляторе началось паломничество 

Свободная пресса и ещё 5 4 часа назад
К Ефремову в изоляторе началось паломничество
Фото: Газета.Ru
К актеру Михаилу Ефремову, осужденному на восемь лет колонии за смертельное ДТП, началось паломничество в следственном изоляторе. Об этом сообщил RT член ОНК Георгий Иванов.
«Сотрудники изолятора говорят, что к Ефремову началось паломничество, простые люди несут передачи, одна бабушка принесла пирог собственного приготовления, но ничего этого в СИЗО принять не могут: за несколько дней месячный лимит в 30 ккилограмм на передачи Михаил уже исчерпал. Сам он просил передать, что у него всё нормально, он ни в чём не нуждается», — сказал он.
Иванов также рассказал, что Ефремов переведен из карантинной камеры в обычную четырехместную. В камере есть холодильник и телевизор.
Как напоминает НСН, суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима. До вступления приговора в силу артист будет находиться в СИЗО. После первой ночи в изоляторе артист признался журналистам, что рассчитывал на более мягкое наказание, а адвокат его просто подставил.
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Комментарии
ДТП , Михаил Ефремов , Георгий Иванов , ФСИН
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