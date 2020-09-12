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Женщина с ребенком заживо сгорели из-за ДТП в Магнитогорске 

Газета.Ru и ещё 4 7 часов назад
Россиянка с ребенком заживо сгорели из-за ДТП
Фото: Газета.ru
Два человека погибли после того, как столкнувшиеся машины загорелись на трассе в Магнитогорске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

"11 сентября в 17:05 на пересечении Магнитной улицы и шоссе Космонавтов произошло столкновение автомобилей Dongfeng под управлением 34-летнего водителя и Volkswagen Polo под управлением водителя 38 лет. После столкновения они загорелись", — сообщили в управлении.

Отмечается, что в салоне одного из автомобилей находилась 36-летняя женщина с девятилетним ребенком. Они погибли до приезда скорой помощи.
Кроме того, в пожаре пострадала 15-летняя девочка. Ее доставили в реанимацию с сильными ожогами.
Позже из-за трагедии было возбуждено уголовное дело. Специалисты устанавливают все обстоятельства аварии.
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ДТП , Volkswagen Polo , Volkswagen , МВД , ИТАР-ТАСС
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