«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве

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Три человека пострадали в аварии с участием двух автомобилей в Бибиреве, сообщает Агентство "Москва".

ДТП произошло в районе дома 25 по улице Лескова. По предварительным данным, один из пострадавших — ребенок. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее пять человек пострадали в аварии в районе Алтуфьево. Среди них двое детей.

На улице Плещеева напротив дома номер 30 столкнулись два автомобиля. Всех пострадавших госпитализировали.

Накануне автомобиль насмерть сбил женщину, стоявшую рядом со своей машиной на МКАД. Инцидент произошел на 59 километре кольцевой автодороги.