Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Квадроцикл с детьми перевернулся под Москвой 

News.ru и ещё 12 7 часов назад
Квадроцикл с детьми перевернулся под Москвой
Фото: News.ru
Дети 11, 12 и 13 лет получили травмы в ДТП с квадроциклом в Подмосковье. Водитель транспортного средства погиб.
Квадроцикл опрокинулся в посёлке Туголесский Бор под городом Шатура, передаёт ТАСС со ссылкой на источник. Пострадавших доставили в больницу в Орехово-Зуево.
В настоящий момент сотрудники экстренных служб выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее, как писал NEWS.ru, в подмосковном Подольске неизвестный, управляя квадроциклом, обстрелял подростков, собравшихся на спортивной площадке во дворе.
News.ru: последние новости
Российский блогер погибла в ДТП в Китае Российский блогер погибла в ДТП в Китае Автобус столкнулся с легковушкой на севере Москвы, пятеро пострадавших Автобус столкнулся с легковушкой на севере Москвы, пятеро пострадавших В Крыму автобус с людьми сорвался с обрыва В Крыму автобус с людьми сорвался с обрыва
ДТП , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
Автобус с людьми сорвался с обрыва в Крыму
Автобус с людьми сорвался с обрыва в Крыму
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
Гонка свадебного кортежа закончилась гибелью россиян
Гонка свадебного кортежа закончилась гибелью россиян
Видео
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Страшное ДТП в Анапе закончилось трагедией
00:31
Страшное ДТП в Анапе закончилось трагедией
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение