Квадроцикл с детьми перевернулся под Москвой 

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Дети 11, 12 и 13 лет получили травмы в ДТП с квадроциклом в Подмосковье. Водитель транспортного средства погиб.

Квадроцикл опрокинулся в посёлке Туголесский Бор под городом Шатура, передаёт ТАСС со ссылкой на источник. Пострадавших доставили в больницу в Орехово-Зуево.

В настоящий момент сотрудники экстренных служб выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее, как писал NEWS.ru, в подмосковном Подольске неизвестный, управляя квадроциклом, обстрелял подростков, собравшихся на спортивной площадке во дворе.