ЧП на дороге: Разбился автобус со спортсменами

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Команда третьего дивизиона Болгарии «Беласица» из города Петрич попала в ДТП на скоростной автомагистрали, сообщает ТАСС.

По информации местных властей, во время движения по автомагистрали у водителя автобуса случился инфаркт, и он умер прямо за рулем. Автобус потерял управление и на большой скорости съехал в кювет.

По счастливой случайности футболисты и тренеры команды отделались легкими травмами. Единственной жертвой аварии стал водитель. По возвращению в родной город команда пройдет дополнительное медобследование.

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