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В Болгарии разбился автобус с футбольной командой 

Мир24 и ещё 2 2 часа назад
ЧП на дороге: Разбился автобус со спортсменами
Фото: Mir24.tv / Максим Кулачков
Команда третьего дивизиона Болгарии «Беласица» из города Петрич попала в ДТП на скоростной автомагистрали, сообщает ТАСС.
По информации местных властей, во время движения по автомагистрали у водителя автобуса случился инфаркт, и он умер прямо за рулем. Автобус потерял управление и на большой скорости съехал в кювет.
По счастливой случайности футболисты и тренеры команды отделались легкими травмами. Единственной жертвой аварии стал водитель. По возвращению в родной город команда пройдет дополнительное медобследование.
Ранее стало известно, что в результате авиакатастрофы в Подмосковье погибло два человека.
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ДТП , ИТАР-ТАСС
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