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«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео 

Майк Габриелян 1 час назад
В интернете появилось видео ДТП с полицейским УАЗ «Патриотом», который на огромной скорости вылетел в кювет. Ролик опубликовал телеканал «78».
ДТП произошло сегодня в 10 утра на Зеленогорском шоссе, у пересечения с проспектом Ленина. Момент аварии запечатлели уличные камеры. На кадрах отечественный джип на большой скорости проезжает перекресток, его неожиданно заносит, и он сваливается в кювет.
Известно, что в патрульном автомобиле находились три сотрудника ППС. Они оказались зажаты в салоне. Женщину и мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии, ещё одну женщину — в состоянии средней степени тяжести.
Причины аварии пока неизвестны. Не исключено, что машину занесло из-за погодных условий: на Петербург обрушился штормовой ветер с обильными осадками.
Ранее «Рамблер» сообщал, что грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео.
ДТП , Видео , УАЗ , ГИБДД
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