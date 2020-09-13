«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео 

В интернете появилось видео ДТП с полицейским УАЗ «Патриотом», который на огромной скорости вылетел в кювет. Ролик опубликовал телеканал «78».

ДТП произошло сегодня в 10 утра на Зеленогорском шоссе, у пересечения с проспектом Ленина. Момент аварии запечатлели уличные камеры. На кадрах отечественный джип на большой скорости проезжает перекресток, его неожиданно заносит, и он сваливается в кювет.

Известно, что в патрульном автомобиле находились три сотрудника ППС. Они оказались зажаты в салоне. Женщину и мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии, ещё одну женщину — в состоянии средней степени тяжести.

Причины аварии пока неизвестны. Не исключено, что машину занесло из-за погодных условий: на Петербург обрушился штормовой ветер с обильными осадками.