Двенадцатилетний мальчик не справился с управлением иномарки и врезался в отбойник на Минском шоссе в Подмосковье. Об этом пишет ТАСС.

Инцидент произошёл в 5:35 часов утра на 22-м километре трассы М-1. Автомобиль Toyota под управлением ребёнка двигался в сторону области и налетел на дорожное ограждение. Пострадали двое мальчиков в возрасте 12 и 13 лет, а также девочка в возрасте 13 лет.

Все дети были госпитализированы. Обстоятельства данного происшествия устанавливаются. Информации о том, как за рулём мог оказаться ребёнок, пока нет.