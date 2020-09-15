Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Московский омбудсмен посетила Ефремова в СИЗО 

РИА Новости и ещё 16 2 часа назад
Московский омбудсмен посетила Ефремова в СИЗО
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева посетила актера Михаила Ефремова в СИЗО, жалоб на здоровье у него нет, стресс проходит, условия содержания отличные, сообщила омбудсмен РИА Новости.
Член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович ранее сообщила журналистам, что Ефремова содержат в четырехместной камере, отношения с сокамерниками у него хорошие.
"Он уже пережил стрессовую ситуацию в связи с помещением в следственный изолятор. Считает, что у него очень хорошие сокамерники, у них хорошие отношения, они его посвящают в тонкости пребывания в СИЗО, теперь он знает, по каким вопросам к кому обращаться. Что касается здоровья, жалоб нет, кроме того что был стресс вначале, сейчас он потихонечку проходит", — сказала Потяева.
"Питанием доволен, условия отличные. В камере есть приватное место закрытое, телевизор, холодильник", — добавила она.
Омбудсмен отметила, что в камере Ефремов зачитывает сокамерникам литературные произведения и занимается своей профессиональной деятельностью.
Потяева рассказала, что никаких просьб у актера к ней не было.
"У него сейчас все абсолютно в порядке. Все интересующие его вопросы он адресовал сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний, и все его обращения исполнены", — сказала омбудсмен.
Она добавила, что актер уже получает необходимые вещи, заказывая их по интернету.
Ранее Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. ДТП по вине Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установил суд, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.
Последние новости
В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО
Комментарии
ДТП , Jeep , Lada , Jeep Grand Cherokee , Михаил Ефремов , Татьяна Потяева , Сергей Захаров , Марина Литвинович , ФСИН , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам грозит пересдача на права
Россиянам грозит пересдача на права
Россиянам предложили придумать название для новой модели Lada
Россиянам предложили придумать название для новой модели Lada
Составлен рейтинг самых надежных авто
Составлен рейтинг самых надежных авто
Загадочный Bayon: Hyundai и KIA готовят новую модель
Загадочный Bayon: Hyundai и KIA готовят новую модель
Видео
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
00:08
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение