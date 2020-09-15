Московский омбудсмен посетила Ефремова в СИЗО 

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева посетила актера Михаила Ефремова в СИЗО, жалоб на здоровье у него нет, стресс проходит, условия содержания отличные, сообщила омбудсмен РИА Новости.
Член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович ранее сообщила журналистам, что Ефремова содержат в четырехместной камере, отношения с сокамерниками у него хорошие.
"Он уже пережил стрессовую ситуацию в связи с помещением в следственный изолятор. Считает, что у него очень хорошие сокамерники, у них хорошие отношения, они его посвящают в тонкости пребывания в СИЗО, теперь он знает, по каким вопросам к кому обращаться. Что касается здоровья, жалоб нет, кроме того что был стресс вначале, сейчас он потихонечку проходит", — сказала Потяева.
"Питанием доволен, условия отличные. В камере есть приватное место закрытое, телевизор, холодильник", — добавила она.
Омбудсмен отметила, что в камере Ефремов зачитывает сокамерникам литературные произведения и занимается своей профессиональной деятельностью.
Потяева рассказала, что никаких просьб у актера к ней не было.
"У него сейчас все абсолютно в порядке. Все интересующие его вопросы он адресовал сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний, и все его обращения исполнены", — сказала омбудсмен.
Она добавила, что актер уже получает необходимые вещи, заказывая их по интернету.
Ранее Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. ДТП по вине Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установил суд, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.