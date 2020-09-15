Московский омбудсмен посетила Ефремова в СИЗО 

Член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович ранее сообщила журналистам, что Ефремова содержат в четырехместной камере, отношения с сокамерниками у него хорошие.

"Он уже пережил стрессовую ситуацию в связи с помещением в следственный изолятор. Считает, что у него очень хорошие сокамерники, у них хорошие отношения, они его посвящают в тонкости пребывания в СИЗО, теперь он знает, по каким вопросам к кому обращаться. Что касается здоровья, жалоб нет, кроме того что был стресс вначале, сейчас он потихонечку проходит", — сказала Потяева.

"Питанием доволен, условия отличные. В камере есть приватное место закрытое, телевизор, холодильник", — добавила она.

Омбудсмен отметила, что в камере Ефремов зачитывает сокамерникам литературные произведения и занимается своей профессиональной деятельностью.

Потяева рассказала, что никаких просьб у актера к ней не было.

"У него сейчас все абсолютно в порядке. Все интересующие его вопросы он адресовал сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний, и все его обращения исполнены", — сказала омбудсмен.

Она добавила, что актер уже получает необходимые вещи, заказывая их по интернету.