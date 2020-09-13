Подросток украл у отца ключи от « Тойоты » и врезался в отбойник на скорости 150 километров в час. Авария произошла в Одинцово, сообщает телеграм-канал Life Shot.

Тринадцатилетний школьник по имени Лёва решил покатать друзей по ночному городу. Он разогнал папину «Тойоту» до 150 километров в час, не справился с управлением и влетел в отбойник.

По словам родных, подросток получил серьезные травмы и находится в коме. Вместе с ним в салоне были друг и подружка. Девочке раздробило таз, а приятель вылетел из авто. О его травмах не сообщается.

Сейчас с семьями подростков разбирается полиция.