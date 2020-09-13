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Подросток устроил ДТП под Москвой на скорости 150 км в час 

Майк Габриелян 1 час назад
Подросток украл у отца ключи от «Тойоты» и врезался в отбойник на скорости 150 километров в час. Авария произошла в Одинцово, сообщает телеграм-канал Life Shot.
Тринадцатилетний школьник по имени Лёва решил покатать друзей по ночному городу. Он разогнал папину «Тойоту» до 150 километров в час, не справился с управлением и влетел в отбойник.
По словам родных, подросток получил серьезные травмы и находится в коме. Вместе с ним в салоне были друг и подружка. Девочке раздробило таз, а приятель вылетел из авто. О его травмах не сообщается.
Сейчас с семьями подростков разбирается полиция.
Ранее «Рамблер» сообщал, что американская пара раздала соседям все вещи сына, который взял без спросу их автомобиль.
ДТП , Видео , Toyota
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