Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

ДТП под Москвой с тремя пострадавшими детьми устроил 12-летний школьник за рулем 

Lenta.ru 3 часа назад
Раскрыты подробности ДТП с детьми под Москвой
Фото: РИА Новости
ДТП под Москвой устроил 12-летний школьник, который за рулем автомобиля Toyota въехал в дорожное ограждение на высокой скорости. Пострадали он и еще двое 13-летних детей, находившихся с ним в одной машине, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на представителя областного главка МВД.
Авария произошла около 5:30 утра а 22 километре Минского шоссе. На место приехали сотрудники скорой помощи, пожарные и дорожные инспекторы.
В публикации не уточняется, как мальчик и его товарищи оказались в машине без взрослых в такое ранее время. Все трое были срочно госпитализированы, их состояние не сообщается. Издание отмечает, что передняя часть автомобиля полностью разбита.
Ранее 12-летний подросток в Свердловской области захотел покататься на машине родителей, но попал под колеса этого же автомобиля. Он завел двигатель, транспорт начал двигаться назад, юноша выбежал из салона и неудачно попытался задержать авто руками. Он получил несерьезные травмы головы и грудной клетки.
Видео дня. Когда водителям разрешат ездить со скоростью 150 км/ч
Последние новости
Российский «Буревестник» напугал Великобританию Российский «Буревестник» напугал Великобританию К резиденции Лукашенко стянули бронетехнику К резиденции Лукашенко стянули бронетехнику Макгрегора арестовали Макгрегора арестовали
Комментарии 4
ДТП , Toyota , МВД , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
Пьяная россиянка сбила дочь и поехала дальше без нее
Пьяная россиянка сбила дочь и поехала дальше без нее
Покончил с собой еще один остановленный ДПС водитель
Покончил с собой еще один остановленный ДПС водитель
Видео
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
00:08
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение