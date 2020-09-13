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Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Ленобласти 

ТАСС 1 час назад
Один человек погиб в ДТП в Ленобласти
Фото: ТАСС
Водитель и пять его пассажиров, среди которых было четверо детей пострадали в результате аварии в Ломоносовском районе Ленинградской области. Кроме того, еще одна пассажирка погибла на месте, сообщили в воскресенье в пресс-службе УГИБДД по региону.

"Водитель, управляя автомобилем Лада Ларгус, не справился с управлением транспортного средства и совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель автомобиля Лада и пятеро его пассажиров (мальчики 10 и 7 лет, девочки 2018 и 2016 годов рождения, а так же неустановленный мужчина) получили травмы средней степени тяжести, [еще один] пассажир автомобиля (женщина 1977 года рождения) скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, авария произошла около 18:20 на 57-м километре автодороги "Петергоф-Кейкино". По данному факту проводится проверка.
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ДТП , Lada Largus , Lada
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