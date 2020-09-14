В Находке пьяный водитель врезался в «скорую» 

"В результате автоаварии четверо человек (в том числе, оба водителя) получили травмы различной степени тяжести, двое из них госпитализированы… Установлено, что водитель Toyota на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится административное расследование. Устанавливаются обстоятельства автоаварии, степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших, а также причины и условия, спровоцировавшие аварийно-опасную ситуацию", — сообщила Сырова.