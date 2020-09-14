Слепой на оба глаза мужчина получил водительские права

Жителю Оренбургской области выдали водительское удостоверение, несмотря на то, что офтальмолог поставил ему диагноз «слепота обоих глаз». Права у мужчины все же отобрали, сейчас делом занимается региональная прокуратура.
Мужчина состоял на учете у офтальмолога еще с 2004 года из-за проблем со зрением, а в 2018 году врач поставил ему диагноз «слепота обоих глаз». Однако это не помешало мужчине в том же году получить водительское удостоверение.
В итоге прокуратура региона через суд добилась лишения мужчины прав, поскольку и-за своего недуга он «может подвергнуть себя и других участников дорожного движения опасности».
Сейчас региональный орган начал проверку ситуации, и пытается выяснить, при каких обстоятельствах слепому мужчине все же выдали права. Также они обещали проконтролировать, чтобы «водителя» обеспечили средствами реабилитации и необходимыми мерами социальной поддержки.
В середине августа американке выдали водительское удостоверение с фотографией стула. Женщине нужно было получить новые права, но в условиях пандемии она решила не рисковать и подала заявку онлайн. В итоге она получила новое водительское удостоверение, где были внесены все ее данные, а на месте, где обычно расположена фотография водителя, был снимок пустого стула.