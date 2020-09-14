ДТП в Самарской области: погибли четыре человека

"По предварительным данным, водитель "Лады-Калины" допустил выезд на встречную полосу, не уступил дорогу автомобилю Mitsubishi Lancer, в результате произошло ДТП. Водитель "Калины" и двое пассажиров погибли, пассажир Lancer тоже погиб. Водитель Lancer получил травмы", — сказала собеседница агентства.