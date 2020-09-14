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В Самарской области в ДТП погибли четыре человека, один пострадал 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
ДТП в Самарской области: погибли четыре человека
Фото: ТАСС
Четыре человека погибли, еще один пострадал в результате дорожной аварии на трассе в Самарской области в понедельник, сообщили ТАСС в ГИБДД региона.
ДТП произошло на автодороге Отрадное — Богатое — Борское.

"По предварительным данным, водитель "Лады-Калины" допустил выезд на встречную полосу, не уступил дорогу автомобилю Mitsubishi Lancer, в результате произошло ДТП. Водитель "Калины" и двое пассажиров погибли, пассажир Lancer тоже погиб. Водитель Lancer получил травмы", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что несовершеннолетних, предварительно, среди погибших и пострадавших нет.
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ДТП , Mitsubishi Lancer , Mitsubishi , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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