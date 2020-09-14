Девушка похвасталась спорткаром и разбилась 

25-летняя жительница американского Мэриленда Стефани Васкес опубликовала фото за рулем нового спорткара и через несколько минут разбилась в ДТП, пишет Daily Mail

«Я уничтожу всех на шоссе».

Gruesome scene in Gaithersburg. A brand new Toyota Supra eviscerated and a late model Honda Civic destroyed in a two car crash, Muddy Branch Rd. Scant on more details, @mcpnews investigating, follow @fox5dc for more as it becomes available. pic.twitter.com/0S7VBOG6Oz— Van Applegate (@vbagate) September 9, 2020

Вместе с девушкой погиб ее 35-летний попутчик. Водитель Honda был доставлен в больницу с серьезными травмами. В аварии также пострадали еще двое мужчин.

По версии полицейских, виновница аварии передвигалась со значительным превышением скорости и врезалась в Honda, когда та намеревалась повернуть налево. В результате столкновения порткар Васкес вынесло на обочину, где он буквально обернулся вокруг фонарного столба.

Как сообщал «Рамблер», в августе популярный румынский поп-певец Тави Пустиу попал под поезд в прямом эфире Instagram. 29-летний Пустиу транслировал в соцсетях совместное автомобильное путешествие с женой по Румынии. Его супруга находилась за рулем и не заметила на переезде приближающийся поезд. Музыкант погиб на месте.