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Девушка похвасталась спорткаром и разбилась 

Вероника Полынина 1 час назад
Девушка похвасталась спорткаром и разбилась
Фото: Instagram
25-летняя жительница американского Мэриленда Стефани Васкес опубликовала фото за рулем нового спорткара и через несколько минут разбилась в ДТП, пишет Daily Mail.
Девушка, находясь за рулем нового Toyota Supra, на полной скорости врезалась в автомобиль Honda Accord. За несколько минут до аварии Васкес разместилав Instagramнесколько видеороликов, на которых она позирует в новом желтом авто, и подписала их:

«Я уничтожу всех на шоссе».

Вместе с девушкой погиб ее 35-летний попутчик. Водитель Honda был доставлен в больницу с серьезными травмами. В аварии также пострадали еще двое мужчин.
По версии полицейских, виновница аварии передвигалась со значительным превышением скорости и врезалась в Honda, когда та намеревалась повернуть налево. В результате столкновения порткар Васкес вынесло на обочину, где он буквально обернулся вокруг фонарного столба.
Как сообщал «Рамблер», в августе популярный румынский поп-певец Тави Пустиу попал под поезд в прямом эфире Instagram. 29-летний Пустиу транслировал в соцсетях совместное автомобильное путешествие с женой по Румынии. Его супруга находилась за рулем и не заметила на переезде приближающийся поезд. Музыкант погиб на месте.
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ДТП , Honda Accord , Toyota Supra , Toyota , Honda
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