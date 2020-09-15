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Генпрокурор Южной Дакоты насмерть сбил человека 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Генпрокурор Южной Дакоты насмерть сбил человека
Фото: EPA
Генеральный прокурор штата Южная Дакота Джейсон Равнсборг, находясь за рулем автомобиля, насмерть сбил пешехода. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте патрульно-постовой службы штата.
По ее данным, дорожно-транспортное происшествие произошло 12 сентября на участке автотрассы 14 около города Хаймор.

"Водитель 44-летний Джейсон Равнсборг ехал на автомобиле Ford Taurus в западном направлении. Он заявил в офисе шерифа округа Хайд, что попал в ДТП и сбил оленя. Водитель не пострадал. Тело пешехода было найдено в воскресенье утром. Тело было опознано, это был 55-летний Джозеф Бовер из Хаймора", — уточнила патрульно-постовая служба Южной Дакоты.

Руководитель персонала аппарата генпрокурора штата Тим Борманн сообщил телекомпании ABC, что его начальник в субботу возвращался домой с вечеринки, организованной местным отделением Республиканской партии США. Мероприятие проводилось в ресторане города Редфилд в 109 км от места происшествия.
По утверждению Борманна, генпрокурор не употреблял алкоголь на вечеринке. В пресс-службы прокуратуры заявили, что Равнсборг поставил в известность о случившемся службы спасения, позвонив по номеру 911, и оставался на месте происшествия.
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Комментарии
ДТП , Ford Taurus , Республиканская партия США , Генпрокуратура РФ , телеканал АВС
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