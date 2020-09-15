Генпрокурор Южной Дакоты насмерть сбил человека 

Генеральный прокурор штата Южная Дакота Джейсон Равнсборг, находясь за рулем автомобиля, насмерть сбил пешехода. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте патрульно-постовой службы штата.

По ее данным, дорожно-транспортное происшествие произошло 12 сентября на участке автотрассы 14 около города Хаймор.

"Водитель 44-летний Джейсон Равнсборг ехал на автомобиле Ford Taurus в западном направлении. Он заявил в офисе шерифа округа Хайд, что попал в ДТП и сбил оленя. Водитель не пострадал. Тело пешехода было найдено в воскресенье утром. Тело было опознано, это был 55-летний Джозеф Бовер из Хаймора", — уточнила патрульно-постовая служба Южной Дакоты.

Руководитель персонала аппарата генпрокурора штата Тим Борманн сообщил телекомпании ABC, что его начальник в субботу возвращался домой с вечеринки, организованной местным отделением Республиканской партии США . Мероприятие проводилось в ресторане города Редфилд в 109 км от места происшествия.