Страшная авария унесла жизни шестерых россиян 

Шесть человек, трое из которых подростки, погибли в ДТП в Алнашском районе республики Удмуртия, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления МВД. Возбуждено уголовное дело.
Трагедия произошла вечером 14 сентября на загородной трассе М-7 «Волга» на подъезде к Ижевску и Перми. Столкнулись три автомобиля: фура «КамАЗ», а также легковые — ВАЗ-2112 и Hyundai.
Судя по видео, опубликованном в Telegram-канале «Пул N3», отечественный автомобиль «залетел» под грузовик, который от удара развернуло на проезжей части, и в него врезался корейский седан. На кадрах видно, что от ВАЗа осталась только груда металлолома, восстановлению машина не подлежит. Все, кто находился в салоне российского авто погибли: водитель и пять пассажиров, трое из которых — несовершеннолетние.
По данным ТАСС, скончавшиеся подростки — студенты местного сельскохозяйственного техникума. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего смерть нескольких человек. Расследованием будут заниматься сотрудники регионального управления Следственного комитета. В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии.