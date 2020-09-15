Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Страшная авария унесла жизни шестерых россиян 

Павел Тиунов 2 часа назад
Шесть человек, трое из которых подростки, погибли в ДТП в Алнашском районе республики Удмуртия, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления МВД. Возбуждено уголовное дело.
Трагедия произошла вечером 14 сентября на загородной трассе М-7 «Волга» на подъезде к Ижевску и Перми. Столкнулись три автомобиля: фура «КамАЗ», а также легковые — ВАЗ-2112 и Hyundai.
Судя по видео, опубликованном в Telegram-канале «Пул N3», отечественный автомобиль «залетел» под грузовик, который от удара развернуло на проезжей части, и в него врезался корейский седан. На кадрах видно, что от ВАЗа осталась только груда металлолома, восстановлению машина не подлежит. Все, кто находился в салоне российского авто погибли: водитель и пять пассажиров, трое из которых — несовершеннолетние.
По данным ТАСС, скончавшиеся подростки — студенты местного сельскохозяйственного техникума. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего смерть нескольких человек. Расследованием будут заниматься сотрудники регионального управления Следственного комитета. В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии.
Комментарии
ДТП , Видео , Hyundai , Lada , Камаз , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слепой на оба глаза мужчина получил водительские права
Слепой на оба глаза мужчина получил водительские права
«УАЗ Патриот» лишился самой доступной версии
«УАЗ Патриот» лишился самой доступной версии
Из-за аварии перекрыто движение в Москву
Из-за аварии перекрыто движение в Москву
Новый Mercedes S-Class может поворачивать задние колеса
Новый Mercedes S-Class может поворачивать задние колеса
Видео
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
00:08
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение