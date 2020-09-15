Российский футболист попал в ДТП с девушкой

«Иван сегодня утром ехал на тренировку, двигался по левой полосе улицы Профсоюзной. Девушка, которая в него въехала, перестраивалась с правой полосы и задела автомобиль Ивана. С игроком все в порядке», — сказали изданию Бизнес Online в пресс-службе «Рубина».