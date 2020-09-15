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Нападающий «Рубина» Игнатьев попал в ДТП в центре Казани 

Sport24 и ещё 15 2 часа назад
Российский футболист попал в ДТП с девушкой
Фото: РИА Новости
Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев попал в ДТП в Казани, направляясь на утреннюю тренировку своего клуба. Об этом сообщает Бизнес Online.
Авария с участием трех автомобилей произошла во вторник утром на улице Профсоюзной.BMW Игнатьева серьезных повреждений не получил, у него помяты передний бампер и крыло, разбита фара. Также в автомобиле сработали подушки безопасности.
При этом в результате аварии пострадала девушка, которая находилась в салоне другого участника ДТП — автомобиля Hyundai. Ее госпитализировали.

«Иван сегодня утром ехал на тренировку, двигался по левой полосе улицы Профсоюзной. Девушка, которая в него въехала, перестраивалась с правой полосы и задела автомобиль Ивана. С игроком все в порядке», — сказали изданию Бизнес Online в пресс-службе «Рубина».

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ДТП , Бортжурнал , Тест-драйвы , Hyundai , Иван Игнатьев
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