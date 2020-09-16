Американку на беспилотном Uber обвинили в убийстве

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Жительнице США предъявили обвинения в убийстве по неосторожности за смертельное ДТП на беспилотном автомобиле Uber. Об этом сообщает Associated Press.

По данным следствия, 46-летняя Рафаэла Васкес, оператор беспилотника, в момент аварии находилась в автомобиле, но не управляла им. Прокуратура отказалась выдвигать обвинения в адрес Uber, поскольку, как показали камеры в машине, за несколько секунд до трагедии американка смотрела в экран мобильного телефона. Предполагается, что ее невнимательность стала причиной аварии.

Васкес не признала вину в произошедшем. Начало судебного разбирательства намечено на 11 февраля 2021 года.

18 марта 2018 года в городе Темпе беспилотный автомобиль Volvo сбил женщину, пересекавшую пешком дорогу в неположенном месте. Судя по камерам, погибшая возникла перед транспортным средством неожиданно. От полученных травм она позднее умерла в больнице.

По данным специалистов, компьютерные системы автомобиля, предназначенные для оценки степени угрозы помех, могли быть настроены неправильным образом. Так, искусственный интеллект посчитал, что пешеход не создаст препятствий для машины, и продолжил движение.

Произошедшее стало первым известным случаем гибели пешехода в результате ДТП с участием беспилотного автомобиля. После этого Uber временно прекратил испытания своих самоуправляемых машин в Темпе, Питтсбурге, Сан-Франциско, Финиксе и Торонто.