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Американку обвинили в убийстве за ДТП на беспилотном Uber 

Lenta.ru и ещё 2 38 минут назад
Американку на беспилотном Uber обвинили в убийстве
Фото: Reuters
Жительнице США предъявили обвинения в убийстве по неосторожности за смертельное ДТП на беспилотном автомобиле Uber. Об этом сообщает Associated Press.
По данным следствия, 46-летняя Рафаэла Васкес, оператор беспилотника, в момент аварии находилась в автомобиле, но не управляла им. Прокуратура отказалась выдвигать обвинения в адрес Uber, поскольку, как показали камеры в машине, за несколько секунд до трагедии американка смотрела в экран мобильного телефона. Предполагается, что ее невнимательность стала причиной аварии.
Васкес не признала вину в произошедшем. Начало судебного разбирательства намечено на 11 февраля 2021 года.
18 марта 2018 года в городе Темпе беспилотный автомобиль Volvo сбил женщину, пересекавшую пешком дорогу в неположенном месте. Судя по камерам, погибшая возникла перед транспортным средством неожиданно. От полученных травм она позднее умерла в больнице.
По данным специалистов, компьютерные системы автомобиля, предназначенные для оценки степени угрозы помех, могли быть настроены неправильным образом. Так, искусственный интеллект посчитал, что пешеход не создаст препятствий для машины, и продолжил движение.
Произошедшее стало первым известным случаем гибели пешехода в результате ДТП с участием беспилотного автомобиля. После этого Uber временно прекратил испытания своих самоуправляемых машин в Темпе, Питтсбурге, Сан-Франциско, Финиксе и Торонто.
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Комментарии
ДТП , Volvo , Генпрокуратура РФ
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