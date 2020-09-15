Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Мерседес» сбил мужчину на самокате 

Артём Кульша 36 минут назад
«Мерседес» сбил мужчину на самокате
Фото: РИА Новости
Водитель автомобиля «Мерседес» (Mercedes) сбил мужчину на самокате на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Некоторое время назад мужчина сделал попытку пересечь пешеходный переход на Загородном проспекте на запрещающий сигнал светофора. Судя по видеозаписи, которую опубликовал Life Shot, ему удалось пересечь первый ряд дороги, так как машины двигались по нему медленно, но не удалось второй — его сбил водитель «Мерседеса», двигавшийся на высокой скорости.
По информации телеграм-канала, сбитый мужчина был жив в момент, когда бригада скорой медицинской помощи прибыла на место происшествия. Данные о том, в каком состоянии он находится в настоящее время, уточняются.
В августе, как сообщал «Рамблер», бывший водитель автомобиля скорой помощи в состоянии алкогольного опьянения за рулем «Мерседеса» сбил двух женщин на пешеходном переходе в районе Батайского проезда в Москве. Одна из женщин скончалась на месте, вторая была госпитализирована.
Комментарии
ДТП , Mercedes-Benz
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам грозит пересдача на права
Россиянам грозит пересдача на права
Названы условия безопасного вождения на трассе
Названы условия безопасного вождения на трассе
Серийный BMW iNext получит новое имя
Серийный BMW iNext получит новое имя
В американском Сент-Луисе скончался раненый полицейский
В американском Сент-Луисе скончался раненый полицейский
Видео
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
00:08
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение