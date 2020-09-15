«Мерседес» сбил мужчину на самокате 

Водитель автомобиля « Мерседес » (Mercedes) сбил мужчину на самокате на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Некоторое время назад мужчина сделал попытку пересечь пешеходный переход на Загородном проспекте на запрещающий сигнал светофора. Судя по видеозаписи, которую опубликовал Life Shot, ему удалось пересечь первый ряд дороги, так как машины двигались по нему медленно, но не удалось второй — его сбил водитель «Мерседеса», двигавшийся на высокой скорости.

По информации телеграм-канала, сбитый мужчина был жив в момент, когда бригада скорой медицинской помощи прибыла на место происшествия. Данные о том, в каком состоянии он находится в настоящее время, уточняются.

В августе, как сообщал «Рамблер», бывший водитель автомобиля скорой помощи в состоянии алкогольного опьянения за рулем «Мерседеса» сбил двух женщин на пешеходном переходе в районе Батайского проезда в Москве. Одна из женщин скончалась на месте, вторая была госпитализирована.