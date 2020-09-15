Водитель автомобиля Volkswagen сбил полицейского при задержании в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам во вторник в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Водитель совершил наезд на полицейского, увеличил скорость и начал движение. Пострадавшему сотруднику полиции после инцидента потребовалась медицинская помощь, в удовлетворительном состоянии с различными травмами его госпитализировали", — говорится в сообщении.

По данным полиции, инцидент произошел на Дунайском проспекте, где сотрудники патрульно-постовой службы попытались остановить автомобиль Volkswagen Passat . Водитель остановил машину, однако затем наехал на полицейского и скрылся.

Задержать злоумышленника полицейским удалось во дворе дома на улице Звездной. В ходе разбирательства выяснилось, что за рулем иномарки сидел ранее судимый за угон машины мужчина, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Затем в полицию обратился собственник машины Volkswagen, который сообщил об угоне.