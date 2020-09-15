В Геленджике водитель бросился на полицейских с ножом

Водитель легковушки, которого остановили из-за хаотичного движения и угрозы ДТП в центре Геленджика, попытался скрыться и угрожал сотрудникам полиции при задержании предметом, похожим на нож. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что автомобилист в Геленджике при задержании начал угрожать сотрудникам правоохранительных органов ножом.

"Сотрудники дорожно-патрульной службы при патрулировании на одной из центральных улиц города Геленджика для проверки документов остановили автомобиль "Лада Гранта", хаотично двигавшийся по проезжей части и тем самым создающий угрозу возникновения ДТП. Водитель, предположительно, находившийся в состоянии опьянения, отказался предъявить документы и попытался скрыться. Однако был задержан полицейскими в результате преследования. При задержании злоумышленник оказал сопротивление, угрожая сотрудникам полиции предметом, конструктивно схожим с ножом", — говорится в сообщении.

По данным МВД, для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел МВД России по городу Геленджику. В связи с тем, что водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в отношении него составили протокол об административном правонарушении. В настоящее время проводится проверка.