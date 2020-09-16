ДТП с автобусом произошло в Москве

"На Алтуфьевском шоссе, 6 произошло ДТП с участием автомобиля и 803-го автобуса. Водитель автомобиля спровоцировал аварийную ситуацию, в результате в салоне автобуса упал ребенок. В сопровождении матери его доставили в медучреждение для осмотра", — говорится в сообщении.