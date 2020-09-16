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На Алтуфьевском шоссе в Москве произошло ДТП с автобусомдтп риа 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
ДТП с автобусом произошло в Москве
Фото: РИА Новости
Авария произошла на Алтуфьевском шоссе в Москве с участием автобуса и автомобиля. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На Алтуфьевском шоссе, 6 произошло ДТП с участием автомобиля и 803-го автобуса. Водитель автомобиля спровоцировал аварийную ситуацию, в результате в салоне автобуса упал ребенок. В сопровождении матери его доставили в медучреждение для осмотра", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, детали аварии уточняются.
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ДТП , Автоновости , Бортжурнал
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