ДТП с автобусом произошло в Москве

Авария произошла на Алтуфьевском шоссе в Москве с участием автобуса и автомобиля. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
"На Алтуфьевском шоссе, 6 произошло ДТП с участием автомобиля и 803-го автобуса. Водитель автомобиля спровоцировал аварийную ситуацию, в результате в салоне автобуса упал ребенок. В сопровождении матери его доставили в медучреждение для осмотра", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, детали аварии уточняются.