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В Новой Зеландии школьный автобус столкнулся с поездом 

RT на русском и ещё 9 2 часа назад
Автобус столкнулся с поездом в Новой Зеландии
Фото: AFP
В Новой Зеландии 40 человек пострадали в результате столкновения школьного автобуса с поездом.
Об этом сообщает New Zealand Herald.
Отмечается, что авария произошла рядом с населённым пунктом Банниторп.
По имеющимся данным, ни один пострадавший ребёнок не получил серьёзных травм, однако некоторым детям, которые получили лёгкие ранения, оказывают медицинскую помощь.
В настоящий момент подробности аварии выясняются.
В марте два человека погибли и ещё трое пострадали при столкновении на железнодорожном переезде во Владимирской области пассажирского поезда и автомобиля.
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