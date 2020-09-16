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Москвич взял машину каршеринга и оказался в ловушке 

Мослента 3 часа назад
Москвич взял машину каршеринга и попал в ловушку
Фото: РИА Новости
Клиент московского каршеринга Rentmee Глеб Панов решил воспользоваться одной из машин и оказался в ловушке. Сбой приложения привел к блокировке дверей и окон автомобиля на несколько часов, написал он в Facebook.
По словам москвича, все это время он не мог связаться с поддержкой, а приложение выдавало «ошибку 500». В связи с этим он был вынужден обратиться за помощью к подписчикам в соцсети. В какой-то момент автомобиль каршеринга с Пановым оказался под солнцем, и стало «совсем неприятно». Спустя три часа мужчине все-таки удалось выбраться из заблокированной машины.
В комментарии «360» юрист Борис Локшин порассуждал, что можно сделать в такой ситуации. Он посоветовал позвонить по номеру 112 в службы экстренного реагирования, дождаться оперативных сотрудников, а затем разбить окно и выбраться из транспортного средства. В случае крайней необходимости можно разбить окно и без их присутствия.

«Есть статья об умышленном уничтожении чужого имущества. В данном случае нет умышленного уничтожения. Здесь есть экстренная ситуация, связанная с неисправностью машины», — пояснил он.

При этом пострадавший может обратиться в суд для возмещения материального ущерба в том случае, если, он, например, опоздал на самолет.
Адвокат добавил, что долго оставаться в машине небезопасно: может произойти пожар или другая чрезвычайная ситуация.
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