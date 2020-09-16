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В российском селе нашли тело раздавленного бульдозером мужчины 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
В РФ нашли тело раздавленного бульдозером мужчины
Фото: komionline.ru
Тело раздавленного бульдозером молодого человека нашли на улице у дома в селе Мутный Материк в Коми. Об этом «КомиОнлайн» сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Происшествие случилось 9 сентября. 20-летний житель работал на местном сельскохозяйственном предприятии. По предварительным данным, его коллега наехал на него на гусеничном тракторе во время работ по строительству дороги. Смерть наступила в результате травмы тела в сочетании с множественными переломами костей.
Правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.
В конце июня водитель трактора попытался избавиться от прицепа с горящим зерном и во время очередного поворота поджег пшеничное поле. Инцидент попал на видео. Фермеры понесли большие убытки.
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