Скорая опрокинулась при ДТП в Москве

"В 19.45 на пересечении улицы Велозаводской и улицы 1-й Машиностроения произошло столкновение легкового автомобиля и машины медицинской помощи, которая после столкновения опрокинулась. В ней пострадал, по предварительным данным, один человек", — сказал собеседник агентства.