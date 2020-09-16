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В Москве машина скорой помощи опрокинулась при ДТП 

РИА Новости 1 час назад
Скорая опрокинулась при ДТП в Москве
Фото: РИА Новости
Один человек пострадал при опрокидывании машины скорой помощи, столкнувшейся с легковым автомобилем на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.

"В 19.45 на пересечении улицы Велозаводской и улицы 1-й Машиностроения произошло столкновение легкового автомобиля и машины медицинской помощи, которая после столкновения опрокинулась. В ней пострадал, по предварительным данным, один человек", — сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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ДТП , МВД , РИА Новости
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