Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Монреале автомобиль сбил девять человек 

РИА Новости 2 часа назад
Инцидент в Канаде: Пострадало несколько человек
Фото: ТАСС
Мужчина в канадском городе Монреаль сбил на машине девять человек, в том числе детей, полиция задержала его, сообщает телеканал CTV со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным полиции города, 38-летний мужчина наехал на первого пешехода в среду около 12.45 по местному времени (19.45 мск), после чего скрылся с места происшествия. Позже неподалеку он сбил еще шестерых взрослых и двух детей.
Как заявил представитель полиции Мануэль Кутюр, все пострадавшие были доставлены в больницу, предположительно, с травмами, которые не угрожают их жизни.
Водитель был задержан. По словам Кутюра, водитель не разгонялся и не ехал очень быстро, но в какой-то момент выехал на тротуар. При этом нет свидетельств тому, что задержанный действовал под воздействием алкоголя или наркотиков.
Расследование причин инцидента продолжается.
Видео дня. Минтранс подготовил поправки в ПДД
Последние новости
Навальный после комы рассказал об "удивительном" процессе в организме Навальный после комы рассказал об "удивительном" процессе в организме "Я отсюда не выйду": она чувствовала, что умирает, но врачи молча уходили "Я отсюда не выйду": она чувствовала, что умирает, но врачи молча уходили Адвокат "Тесака" рассказал о его смерти в СИЗО Адвокат "Тесака" рассказал о его смерти в СИЗО
ДТП , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ДТП с автобусом произошло в Москве
ДТП с автобусом произошло в Москве
Составлен топ-10 люксовых авто в Москве
Составлен топ-10 люксовых авто в Москве
Скорая опрокинулась при ДТП в Москве
Скорая опрокинулась при ДТП в Москве
Полицейских задержали за пособничество угонщикам
Полицейских задержали за пособничество угонщикам
Видео
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
00:08
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение