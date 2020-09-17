Инцидент в Канаде: Пострадало несколько человек

Мужчина в канадском городе Монреаль сбил на машине девять человек, в том числе детей, полиция задержала его, сообщает телеканал CTV со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным полиции города, 38-летний мужчина наехал на первого пешехода в среду около 12.45 по местному времени (19.45 мск), после чего скрылся с места происшествия. Позже неподалеку он сбил еще шестерых взрослых и двух детей.

Как заявил представитель полиции Мануэль Кутюр, все пострадавшие были доставлены в больницу, предположительно, с травмами, которые не угрожают их жизни.

Водитель был задержан. По словам Кутюра, водитель не разгонялся и не ехал очень быстро, но в какой-то момент выехал на тротуар. При этом нет свидетельств тому, что задержанный действовал под воздействием алкоголя или наркотиков.

Расследование причин инцидента продолжается.