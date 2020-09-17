«Ничего не помню где-то с 13:00»: на что надеется Ефремов

«Что вышло, то вышло. Такая, значит, судьба. В тот день (день ДТП — «Газета.Ru») я, увы, ничего не помню где-то с 13:00. Так что мораль проста — пить надо меньше», — подчеркнул Ефремов в письме RT.
«По поводу Эльмана. Он просто не очень понял, что это дело резонансное, а может, наоборот, очень понял. Но, короче, ничего и, к сожалению, никого не вернешь. Это, конечно, ужасно», — заключил 56-летний артист.
«Ефремов сегодня на встрече с ОНК заявил о необходимости создания российского тюремного театра», — цитирует его РИА «Новости».
«[Я] в порядке, адаптировался. Вот мне в письмах пишут рекомендации — «найдите себе за решеткой занятие». Я уже нашел. Какое? На письма эти самые отвечаю. Всем старюсь хоть понемногу что-то написать. Отвлекаюсь от печальных мыслей», — заявил он.
«Театр умер, когда его возглавил [Виктор] Рыжаков (новый худрук — «Газета.Ru»). Назначенец не может руководить «Современником». Даже при большевиках такого не было, чтобы сверху назначали. Спектакли тех, кого он собирается ставить, — они на порядок ниже уровня «Современника». Я очень переживаю за театр. Он — мой дом. Во многом из-за этих переживаний и случилось то, что случилось. Если вдруг апелляция даст мне условно, я первым делом пойду к министру культуры и другим, скажу: «Ну как же так, что вы сделали с «Современником»?» Так нельзя. Бред какой-то в «Современнике» творится».
«Читаю, общаюсь и жду апелляции. Шанс есть, мне кажется», — сказал артист.