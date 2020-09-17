«Ничего не помню где-то с 13:00»: на что надеется Ефремов

Накануне, 16 сентября, в интервью mk.ru сам артист подчеркнул, что уже нашел себе занятие за решеткой — отвечать на письма.

Примечательно и то, что, говоря про поданную апелляцию на вынесенный ему приговор, Ефремов выразил мнение, что «шанс, кажется, есть».