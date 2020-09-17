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«Жду апелляции»: Ефремов надеется на условный срок

Газета.Ru
1 час назад
Актер Михаил Ефремов оценил шансы на успех поданной после приговора апелляции. Кроме того, артист рассказал, где хотел бы отбывать наказание, если не выйдет обжаловать решение суда, а также предложил создать российский тюремный театр.
«Ничего не помню где-то с 13:00»: на что надеется Ефремов
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Актер Михаил Ефремов, приговоренный к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за произошедшее 8 июня смертельное ДТП с его участием, написал письмо из СИЗО. В послании он в очередной раз заверил, что ничего не помнит об аварии, а также рассказал, какую мораль вынес из произошедшего.
«Что вышло, то вышло. Такая, значит, судьба. В тот день (день ДТП — «Газета.Ru») я, увы, ничего не помню где-то с 13:00. Так что мораль проста — пить надо меньше», — подчеркнул Ефремов в письме RT.
Кроме того, заслуженный артист России высказался об адвокате Эльмане Пашаеве, от услуг которого ранее отказался.
«По поводу Эльмана. Он просто не очень понял, что это дело резонансное, а может, наоборот, очень понял. Но, короче, ничего и, к сожалению, никого не вернешь. Это, конечно, ужасно», — заключил 56-летний артист.
При этом, как передал ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников, Ефремов на днях заявил о необходимости создания «российского тюремного театра».
«Ефремов сегодня на встрече с ОНК заявил о необходимости создания российского тюремного театра», — цитирует его РИА «Новости».
Актер также рассказал, где хотел бы отбывать наказание. «Хочу отбывать наказание в Чувашии. Там мой предок, там мои корни. Иван Яковлев (прапрадед артиста — «Газета.Ru») был помощником отца Ленина. Он был великим просветителем, преподавателем, Библию перевел на чувашский язык. Его именем названы там многие учебные заведения», — передала слова осужденного член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
В то же время она отметила, что — как рассказал Ефремов — представителями Чувашии уже готовится соответствующее обращение во ФСИН. По ее словам, на данный момент у актера два адвоката: одного из них наняла жена Ефремова (речь, вероятно, про Романа Филиппова), второй — из Чувашии. Также она сообщила, что актер не связывает свой приговор с проектом «Гражданин поэт», в котором он ранее принимал участие.
Накануне, 16 сентября, в интервью mk.ru сам артист подчеркнул, что уже нашел себе занятие за решеткой — отвечать на письма.
«[Я] в порядке, адаптировался. Вот мне в письмах пишут рекомендации — «найдите себе за решеткой занятие». Я уже нашел. Какое? На письма эти самые отвечаю. Всем старюсь хоть понемногу что-то написать. Отвлекаюсь от печальных мыслей», — заявил он.
В ходе беседы Ефремов также выразил беспокойство в связи с ситуацией в театре «Современник», об уходе из которого ранее объявил Сергей Гармаш.
«Театр умер, когда его возглавил [Виктор] Рыжаков (новый худрук — «Газета.Ru»). Назначенец не может руководить «Современником». Даже при большевиках такого не было, чтобы сверху назначали. Спектакли тех, кого он собирается ставить, — они на порядок ниже уровня «Современника». Я очень переживаю за театр. Он — мой дом. Во многом из-за этих переживаний и случилось то, что случилось. Если вдруг апелляция даст мне условно, я первым делом пойду к министру культуры и другим, скажу: «Ну как же так, что вы сделали с «Современником»?» Так нельзя. Бред какой-то в «Современнике» творится».
Примечательно и то, что, говоря про поданную апелляцию на вынесенный ему приговор, Ефремов выразил мнение, что «шанс, кажется, есть».
«Читаю, общаюсь и жду апелляции. Шанс есть, мне кажется», — сказал артист.
8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и обязал выплатить 800 тыс. рублей старшему сыну Сергея Захарова, погибшего в ДТП.
ДТП,Статьи,Эльман Пашаев,Ева Меркачева,Иван Яковлев,Роман Филиппов,Алексей Мельников,Сергей Захаров,Михаил Ефремов,Сергей Гармаш,ФСИН,Московский комсомолец,Газета.Ru,РИА Новости,
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