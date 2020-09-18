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Массовая авария произошла на юге Москвы 

News.ru и ещё 5 2 часа назад
Массовая авария произошла в Москве
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Проезд по улице Андропова в столице затруднено в ночь на 18 сентября из-за ДТП с участием пяти автомобилей.
По информации ТАСС, на месте аварии работают спасатели. Люди оказались зажаты в автомобилях, их приходится извлекать с применением спецтехники.
По улице Андропова в районе дома 37 произошло ДТП с участием пяти машин. В результате столкновения движение автотранспорта затруднено, — сообщил источник в экстренных службах.
Причины ДТП устанавливаются, данных о погибших нет.
Погодные условия в Москве 17-18 сентября сложные, идёт дождь.
Как писал NEWS.ru ранее, на северо-востоке Москвы 17 сентября автобус наехал на пешехода. Пострадавший переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили представители пресс-службы столичного департамента транспорта.
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