Массовая авария произошла в Москве

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Проезд по улице Андропова в столице затруднено в ночь на 18 сентября из-за ДТП с участием пяти автомобилей.

По информации ТАСС, на месте аварии работают спасатели. Люди оказались зажаты в автомобилях, их приходится извлекать с применением спецтехники.

По улице Андропова в районе дома 37 произошло ДТП с участием пяти машин. В результате столкновения движение автотранспорта затруднено, — сообщил источник в экстренных службах.

Причины ДТП устанавливаются, данных о погибших нет.

Погодные условия в Москве 17-18 сентября сложные, идёт дождь.

Как писал NEWS.ru ранее, на северо-востоке Москвы 17 сентября автобус наехал на пешехода. Пострадавший переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили представители пресс-службы столичного департамента транспорта.