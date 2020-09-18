150 км/ч: водитель спит, автопилот Tesla разогняется

В Канадской провинции Альберта произошёл очередной курьёзный случай, связанный с автопилотом Tesla. Водитель и пассажир решили поспать, а оставленная без контроля автономная система разогналась до 150 километров в час, чем привлекла внимание других автомобилистов. Об инциденте сообщается на сайте Королевской канадской конной полиции.

Стражи порядка получили информацию о Tesla Model S , которая несётся со скоростью выше 140 километров в час, нарушая скоростной режим. Очевидцы передали, что оба передних сиденья максимально откинуты назад, а водитель и пассажир, вероятно, спят.

Полицейские установили местоположение электрокара и пустились в погоню. Когда полицейский автомобиль настиг электрокар и включил сирену, Model S вдруг начала ускоряться и достигла скорости 150 километров в час.

Стражам порядка всё же удалось нагнать машину и разбудить владельца, которым оказался 20-летний житель провинции Британская Колумбия. Ему выписали штраф за превышение скорости и запретили садиться за руль на сутки.

Однако после более тщательного расследования инцидента канадца обвинили в опасном вождении, которое наказывается уголовно. Слушание по делу намечено на декабрь нынешнего года.

В конце августа в США Tesla Model S с включённым автопилотом устроила аварию с двумя полицейскими автомобилями. Оказалось, что в момент столкновения водитель «Теслы» смотрел фильм.