Еще прошло совсем немного времени с того момента, как Михаила Ефремова , виновника смертельного ДТП, отправили «за решетку», однако, у заинтересованных к делу артиста людей уже появились претензии к условиям его нового места пребывания. © Instagram / Михаил Ефремов Как выяснилось, Ефремов довольно-таки неплохо устроился. Он и его сокамерники освобождены от трудовых повинностей, что позволяет артисту, как выражаются в Instagram, «развлекаться в all inclusive». Михаил частенько смотрит телевизор, ходит в библиотеку и спортзал, а остальное время тратит на переписку с поклонницами. View this post on Instagram 8 лет. Но не в этом дело Не правильно называть его убийцей. Он был в бессознательном состоянии. Я не оправдываю, а сопереживаю — это разные глаголы. Есть четыре момента в его карте (если в сети указано верное время рождения): 1. Венера в соединении с марсом в скорпионе (управители 12 дома) в третьем доме: невероятный ум, талант, интеллект, смерть от автомобиля. Он сам должен был погибнуть, но мощь автомобиля его спасла 2. Это же сочетание планет говорит о том, что человек может скончаться от аварии или в изоляции (тюрьме) 3. В дирекциях и транзитах в натальной карте на 08.06.2020. участвует 7 дом. Кто-то был рядом. не просто рядом, а непосредственно участвовал в этом событии. Я не могу предположить — КАК именно участвовал, но я не исключаю, что за рулем был кто-то другой. 4. И — возвращение узлов. 56 лет. Мощная корректировка жизненного пути. Критическая корректировка. Многие люди, идущие «мимо карты» — не проходят этот рубеж. Категорически интересно проигрывается карта. С точки зрения астрологии — показательно. С точки зрения человека — я сострадаю. Я надеюсь на УДО. Только нужно успеть. Есть показания, что не доживет. Как вы относитесь в приговору? #оксанаГЕРМАН #астролог #astrol_vog #ефремов #натальнаякарта

«У меня все нормально. Помогают мне юмор и самоирония. Также у меня хорошие ребята-сокамерники. Также я показательный арестант, и в этом есть свои плюсы. Также тут вполне вменяемое начальство. И, конечно, я верю в Бога. Все проходит, и это пройдет. А вам спасибо за поддержку. М. Ефремов»,

Новый адвокат Ефремова попросил назначить актёру условное наказание. Новый адвокат актёра Михаила Ефремова обжаловал приговор по делу о ДТП, попросив назначить артисту условное наказание. Об этом, как передаёт ТАСС, заявили в Пресненском суде Москвы. Там сообщили, что в суд поступила апелляция адвоката Владимира Васильева в защиту интересов Ефремова на приговор суда от 8 сентября. «Защитник просит отменить или изменить приговор суда, назначить наказание осужденному в виде лишения свободы сроком до 4 лет, с применением статьи 64 УК России, а также, согласно статье 73 УК России, назначенное наказание просит считать условным», — говорится в сообщении.

Не всем понравилось такая «расхлябанность» актера. Некоторые пользователи сети отреагировали крайне негативно. «Его точно в тюрьму привезли или в санаторий? Креветки ему там на ужин не принесут с белым вином? Совсем уже!» ❗️В Пресненский суд поступила апелляционная жалоба от адвоката Ефремова. Защитник просит отменить приговор суда, назначить наказание осуждённому в виде лишения свободы сроком до 4 лет условно. Фото: АГН «Москва»