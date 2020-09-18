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В Турции перевернулся автобус с россиянами 

Газета.Ru 2 часа назад
В Турции на горной дороге столкнулись два автобуса с россиянами, из-за чего один из них перевернулся, пишет e1.ru.

«Мы увидели, как второй автобус на небольшой скорости врезался в дерево, которое упало на него. Автобус перевернулся на левый бок, позже туристы мне рассказывали, что в салоне отваливались скамейки», — приводятся слова очевидца.

Отмечается, что семь человек получили переломы, ушибы и повреждения головы. Пострадавших удалось доставить в лагерь, куда направлялся автобус. Их забрала скорая помощь.
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