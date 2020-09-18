В Турции перевернулся автобус с россиянами 

Граждане России пострадали в результате ДТП в Турции. Об этом сообщает «Екатеринбург Онлайн».

Некоторое время назад микроавтобус вез туристов, в том числе выпускающего редактора «Екатеринбурга Онлайн» Сергея Панина , на экскурсию, за участие в которой они заплатили туристическому оператора «Пегас Туристик» (Pegas Touristik) 50 долларов США каждый. Экскурсия предполагала купание, лодочную прогулку, катание по горам, рыбалку и ужин.

«Мы выполнили только первый пункт», — рассказал Панин.

В ходе переезда к следующему экскурсионному пункту на спуске вдоль горного обрыва в микроавтобус, в котором находился журналист, врезался другой автомобиль с туристами. Столкновение было несильным. Транспортные средства продолжили движение после небольшой заминки.

Три минуты спустя автомобиль, который врезался в микроавтобус, в котором находился Панин, столкнулся с деревом и завалился на бок. В результате этой аварии пострадали семь человек — туристы из Москвы и Московской области. Они получили перелом руки и носа, ушибы головы, плеча и ноги и травму позвоночника.