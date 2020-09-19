Страшное ДТП унесло жизнь пятерых россиян

"На 86-м км дороги Оренбург — Акбулак произошло дорожно-транспортное происшествие. Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-21140 по неизвестной пока причине не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Легковой автомобиль развернуло на проезжей части, и он столкнулся со встречным грузовым автомобилем Scania. В результате ДТП погиб водитель ВАЗ и четыре его пассажира", — говорится в сообщении.