Два человека погибли в массовом ДТП на Сахалине 

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Два человека стали жертвами ДТП с участием четырех машин на Сахалине. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой н региональное ГИБДД.

Отмечается, что еще пять человек получили травмы различной степени тяжести.

Водители Toyota Land Cruser Prado и Subaru Forester скончались на месте от полученных повреждений, пятеро пассажиров пострадали, среди них оказались несовершеннолетние.