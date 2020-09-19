Два человека погибли в массовом ДТП на Сахалине 

Два человека стали жертвами ДТП с участием четырех машин на Сахалине. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой н региональное ГИБДД.
Отмечается, что еще пять человек получили травмы различной степени тяжести.
По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado недалеко от села Старорусское столкнулся с двигающейся ей на встречу машиной Toyota Allion, после внедорожник отбросило на автомобили Subaru Forester и Mitsubishi Pajero.
Водители Toyota Land Cruser Prado и Subaru Forester скончались на месте от полученных повреждений, пятеро пассажиров пострадали, среди них оказались несовершеннолетние.
Проверку по факту аварии начала областная прокуратура.