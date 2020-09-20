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В Нигерии автобус рухнул в реку, 15 человек погибли

РИА Новостииещё 5
30 минут назад
Четырнадцать тел были извлечены из автобуса, который потерпел крушение и упал в реку в штате Эбоньи на юго-востоке Нигерии, еще один человек умер в больнице, сообщает местная газета Nation.
Автобус с пассажирами рухнул в реку. Есть погибшие
Фото: Военные и полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 20.09.2020 © AP Photo / Ben CurtisВоенные и полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 20.09.2020 © AP Photo / Ben Curtis
По информации газеты, после того, как спасатели подняли автобус со дна реки, они извлекли 14 тел. Еще один пассажир скончался в больнице, куда пятеро спасенных были доставлены после инцидента. Еще 13 человек все еще числятся пропавшими без вести.
По данным властей, в автобусе находились более 30 пассажиров.
Президент страны Мохаммаду Бухари заявил, что он скорбит по погибшим, и выразил соболезнования их семьям, пишет газета.
Некоторые местные издания сообщают, что при аварии могли погибнуть более 30 человек.
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