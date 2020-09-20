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В Москве перевернулась скорая помощь, много пострадавших 

Свободная пресса и ещё 7 3 часа назад
На востоке российской столицы произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи.
«В районе дома 33 по Свободному проспекту произошло столкновение маршрутного такси и скорой помощи. Последняя перевернулась. По уточненным данным, в ДТП пострадали три человека: водитель кареты скорой помощи и пациент, а также один человек, находившийся в маршрутке», — приводит слова источника в экстренных службах ТАСС.
После аварии движение на обозначенном участке было затруднено.
Ранее «Свободная пресса» сообщала новость о том, что в Воронежской области произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего скончалось четыре человека.
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ДТП , Автоновости , Бортжурнал , ИТАР-ТАСС
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