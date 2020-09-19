Четверо погибли в результате ДТП под Воронежем

В результате ДТП в Воронежской области погибли четыре человека, ещё один был госпитализирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону.
Уточняется, что авария произошла между ВАЗ-2110 и Renault Logan. В результате этого погибли двое мужчин из «Жигулей» и двое из иномарки.
«Примерно в 19.55 в Лискинском районе на автодороге «мостовой переход через реку Дон» произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ-2110 и Renault Logan», — отметил источник агентства.
Ещё один участник аварии был госпитализирован. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.
«Один человек, ехавший в ВАЗ-2110, был доставлен в медучреждение с телесными повреждениями», — добавил собеседник.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что во время пожара в жилом частном доме Красноярска погибли женщина и 6-летняя девочка.