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Четверо погибли в результате ДТП в Воронежской области 

Общественная служба новостей и ещё 2 1 час назад
Четверо погибли в результате ДТП под Воронежем
Фото: astravod.ru
В результате ДТП в Воронежской области погибли четыре человека, ещё один был госпитализирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону.
Уточняется, что авария произошла между ВАЗ-2110 и Renault Logan. В результате этого погибли двое мужчин из «Жигулей» и двое из иномарки.

«Примерно в 19.55 в Лискинском районе на автодороге «мостовой переход через реку Дон» произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ-2110 и Renault Logan», — отметил источник агентства.

Ещё один участник аварии был госпитализирован. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

«Один человек, ехавший в ВАЗ-2110, был доставлен в медучреждение с телесными повреждениями», — добавил собеседник.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что во время пожара в жилом частном доме Красноярска погибли женщина и 6-летняя девочка.
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ДТП , Renault Logan , Renault , ГИБДД , МВД , РИА Новости
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