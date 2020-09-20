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Смертельное ДТП под Воронежем унесло жизни четырех человек 

ТК «Звезда» и ещё 6 59 минут назад
Смертельное ДТП под Воронежем унесло жизни четырех человек
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Два автомобиля столкнулись в лобовую на автодороге в Лискинском районе.
В Воронежской области в результате аварии на автодороге «Мостовой переход через реку Дон» погибли четыре человека. Смертельное ДТП произошло в 19.55 по московскому времени в Лискинском районе.
По данным пресс-службы регионального отделения МВД РФ, автомобиль Renault Logan и ВАЗ-2110 в лобовую врезались друг в друга во время движения. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.
Один человек получил повреждения и направлен в медицинское учреждение. Все подробности произошедшего выясняются.
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ДТП , Renault Logan , Renault
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