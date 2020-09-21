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В Башкирии в ДТП с грузовиком погиб мужчина 

ИА Regnum и ещё 11 2 часа назад
В Башкирии в ДТП с грузовиком погиб мужчина
Фото: depositphotos.com
Молодой мужчина скончался в ДТП с грузовиком Маn на автотрассе в Башкирии. Об этом 21 сентября сообщает главный госавтоинспектор региона Динар Гильмутдинов в своем блоге.
По его словам, авария произошла ночью 20 сентября в Абзелиловском районе на автотрассе Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск.
Отмечается, что на 258 км автотрассы произошло столкновение автомобиля «Daewoo Nexia», за рулем которого находился 20-летний житель Уфы и встречного грузовика «Маn», под управлением 54-летнего жителя Стерлитамакского района.
Сообщается, что в этом ДТП водитель легковушки получил не совместимые с жизнью травмы. В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.
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ДТП , Daewoo Nexia
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